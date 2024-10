Vittoria, la direzione artistica del teatro comunale affidata a Mario Incudine

Attualità

A dare la comunicazione il gruppo di opposizione di FdI: "Nulla da dire sulla figura individuata. Meglio si sarebbe potuto fare per valorizzare la vittoriesità"

“Finalmente un punto di ripartenza per il teatro comunale di Vittoria, chiuso da anni e senza programmazione alcuna. Apprendiamo – dagli atti amministrativi poiché il sindaco, solitamente loquace, non ha inteso dare nessuna comunicazione alla cittadinanza – dell’affidamento della direzione artistica della prossima stagione a Mario Incudine (nella foto). Una scelta certamente legittima e sul nome del professionista incaricato non c’è nulla da dire”.

Lo affermano i consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi e Valeria Zorzi che proseguono: “Lascia perplessi la mancata valorizzazione delle professionalità e competenze vittoriesi: la nostra città si fa vanto di avere registi e artisti di primissimo piano e che organizzano eventi di altissimo livello riconosciuti a livello internazionale e che ottengono premi e riconoscimenti al di fuori delle mura cittadine. L’amministrazione Aiello – pur impiegando tante energie in premiazioni – ha inteso non riconoscere a nessun professionista vittoriese le capacità di organizzare la stagione teatrale. Auspichiamo che il nuovo direttore – ben consapevole delle eccellenze cittadine – sappia agire in controtendenza rispetto all’amministrazione valorizzando il talento vittoriese e collaborando con l’ampio numero di artisti di spessore che vi sono in città”.