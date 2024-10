Vittoria, la foce del fiume Ippari bonificata dai rifiuti grazie all’azione di Fare Verde

Attualità

Raccolti diversi sacchi di spazzatura anche lungo la spiaggia di Cammarana

I volontari di Fare Verde, gruppi locali di Caltagirone e Vittoria, e alcuni componenti della Pro Loco Vittoria, con la partecipazione di liberi cittadini, alcuni genitori con figli, hanno bonificato da rifiuti di vario genere raccogliendo diversi sacconi di spazzatura lungo la foce del fiume Ippari a Scoglitti, area Sic e la spiaggia di Cammarana di rara bellezza.

“Fare Verde non si stancherà mai di ribadire e ricordare a tutti noi – è scritto in un documento – che è indispensabile acquisire consapevolezza che il territorio sia inteso come bene comune che non può continuare ad essere violentato da barbari incalliti e inquinatori seriali. Oggi con spirito critico ma costruttivo e fiducioso abbiamo assieme concluso la giornata, condividendo la necessità che un futuro migliore del nostro territorio possa caratterizzare una crescita civile e culturale che accetti e metabolizzi il senso di appartenenza e il rispetto incondizionato della natura. Niente di scontato e di ovvio ma, parallelamente ai controlli, Fare Verde auspica un sempre maggiore impegno delle autorità competenti ad una massiccia campagna di educazione ambientale nelle scuole, parrocchie, gruppi aggregativi di ogni genere, non tralasciando le grosse comunità di stranieri che risiedono nel nostro comune”.