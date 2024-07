Vittoria, la giunta approva lavori di straordinaria manutenzione al rifugio per cani di contrada Carosone

Attualità

Impegnate somme pari a 19mila euro. Il sindaco Aiello: "Fronteggeremo il fenomeno del randagismo"

Approvato oggi dalla Giunta comunale, con delibera, l’impegno di spesa di 19.000 euro, per lavori di straordinaria manutenzione, nel rifugio per cani di contrada Carosone. Una riunione urgente della Giunta è stata chiesta dal sindaco Francesco Aiello (nella foto), per far fronte al fenomeno del randagismo.

Sono tanti infatti i casi segnalati dai cittadini che, nonostante gli interventi effettuati giornalmente dell’Amministrazione, mettono in evidenza come non si riesca ad arginare il fenomeno sempre crescente.