Vittoria, la Giunta municipale: “Fare dichiarare monumento nazionale il nostro teatro comunale”

Attualità

La richiesta rivolta ai senatori Sallemi e Nicita ed è suffragata da una delibera dell'esecutivo cittadino

In occasione del passaggio al Senato dell’Atto Camera – Testo Unificato 982 e abbinati, recante: Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani (con un elenco di 46 teatri dei quali solo due, in Sicilia, i Teatri Massimi di Palermo e Catania), l’Amministrazione comunale ha inviato ai senatori Sallemi e Nicita la delibera di Giunta municipale 169/2024 per suffragare la richiesta del riconoscimento del Vittoria Colonna quale monumento nazionale, in base alla storia e al ruolo della struttura vittoriese.“Ci auguriamo – dichiarano il sindaco Francesco Aiello e l’assessore Paolo Monello – che il Senato riconosca la storia e l’importanza del nostro teatro e lo aggiunga ai quarantasei teatri indicati nella legge”.

