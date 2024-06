Vittoria, la giunta municipale revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini

Attualità

La decisione presa in occasione del 100esimo anniversario dell'assassinio di Giacomo Matteotti

In occasione del 100° anniversario dell’assassinio di Giacomo Matteotti, la Giunta comunale di Vittoria, preso atto che con deliberazione n. 27 del 21 maggio 1924 fu concessa la cittadinanza onoraria del centro ipparino a Benito Mussolini (nella foto) e al fine di onorare la memoria della vittima, ha in data odierna revocato tale deliberazione. Lunedì 10 giugno alle 18 nella Sala degli Specchi “Ubaldo Balloni”, in un incontro pubblico, saranno illustrate le motivazioni di tale decisione

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA