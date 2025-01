Vittoria, la microcriminalità non abbassa la testa. Presa di mira una pasticceria (video)

Cronaca

L'episodio è accaduto nel corso della notte in via IV novembre. Appena ieri sera il vertice a palazzo di Città per fronteggiare questa ondata delittuosa

Altro furto con scasso a Vittoria. E’ accaduto nel corso della notte. Presa di mira la pasticceria Pisani di via Neghelli. Il solito ignoto è entrato dal retro, via IV novembre, dove si trova installato il dehors della pasticceria, spaccando il vetro dopo avere utilizzato una fioriera che si trovava sistemata nei pressi. I danni maggiori proprio per la vetrina infranta. Danni per centinaia di euro. Ha portato via pochi spiccioli che si trovavano all’interno. I costi ingenti per il titolare dell’attività proprio per la sostituzione del vetro. Tutto è accaduto mentre ieri sera, a palazzo di Città, ci si era confrontati su come fermare questa ondata di microcriminalità che sta imperversando a Vittoria.

