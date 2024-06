Vittoria, la mostra “Miraggi e memorie” esalta il creatore di onirici mondi dall’enigmatico fascino Fabrizio Clerici

Società

Negli spazi espositivi di Edonè arte viva club di via Cavour attrezzata anche una saletta piccola per la visione di alcuni documentari dedicati all'artista

Nel mese di giugno, la mostra “Miraggi e memorie” si arricchisce di una ulteriore modalità di fruizione per apprezzare le creazioni di un autore raffinato ed eclettico come Fabrizio Clerici, artista introspettivo e creatore di onirici mondi dall’enigmatico fascino.

La mostra “Miraggi e Memorie”, ispirata alla vasta cultura classica e mitologica di Clerici, tuttora fruibile negli spazi espositivi di Edonè arte viva club di via Cavour 39 a Vittoria, propone quindi una ulteriore novità. I curatori Giovanni e Livio Bosco, infatti, hanno deciso di attrezzare la saletta piccola della galleria per la visione di alcuni documentari e interviste dedicate allo stesso Clerici e alla sua arte. “La riteniamo una occasione utile – dicono – per acquisire una maggiore consapevolezza circa il personaggio e su ciò che motivò la particolarissima cifra stilistica che lo contraddistingue. Pur se non è purtroppo tra gli artisti maggiormente ricordati, egli è da considerarsi un vero e proprio punto di riferimento di un periodo artistico, il Novecento, che merita ancor oggi di essere scandagliato con la massima attenzione”.

La mostra, prorogata, potrà essere visitabile sino al 7 luglio, dal giovedì alla domenica dalle 19 alle 21 o su appuntamento. Con ingresso libero. Durante i prossimi giorni, nelle pagine social della galleria saranno illustrati alcuni eventi che si terranno durante il mese di giugno e legati alla mostra.