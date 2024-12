Vittoria, la piccola Flaminia entra a far parte di The Voice Kids

Spettacoli

Ha cantato "Avrai" di Claudio Baglioni ed è stata accolta nella squadra di Arisa

La piccola Flaminia è entrata a far parte di “The Voice Kids”, il programma musicale condotto da Antonella Clerici in onda su Rai Uno. Accompagnata dai genitori, la giovane siciliana, originaria di Vittoria, ha cantato “Avrai” di Claudio Baglioni convincendo Arisa pronta a girare la poltrona per accogliere Flaminia nella propria squadra. in chiusura anche un’esibizione a sorpresa in coreano intonando un brano K-pop che appassiona la piccola. In apertura un video nella sua parrocchia a Vittoria, accompagnata dal sacerdote Salvatore Cannata, nella chiesa dove la bambina di 10 anni è ministrante.

