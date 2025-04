Vittoria, la polizia arresta uno spacciatore recidivo

Cronaca

Il 42enne è stato sorpreso in flagranza di reato

Nell’ambito della costante attività di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione e contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale del commissariato di Ps di Vittoria ha arrestato un uomo vittoriese di 42 anni, colto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di 5,35 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il soggetto già arrestato più volte nei mesi precedenti, dopo la scarcerazione avvenuta solo pochi giorni prima, è stato nuovamente sorpreso in possesso di droga pronta per essere spacciata. L’uomo dopo le formalità di rito, è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, che gli ha inflitto la misura cautelare dell’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria. Il processo per direttissima è stato aggiornato a maggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA