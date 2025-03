Vittoria, la polizia locale incontra le scuole della città

Attualità

In fase di attuazione il progetto "Sulla buona strada"

Anche quest’anno la Polizia Locale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, dà il via al progetto educativo “Sulla Buona Strada”, un’iniziativa che coinvolge gli Istituti Comprensivi della città con l’obiettivo di promuovere la sicurezza stradale. In particolare sono quattro gli Istituti Comprensivi che hanno aderito al Progetto: Filippo Traina, F. Pappalardo, Giovanni XXIII – Colonna e L. Sciascia, coinvolgendo 17 classi di scuola primaria e 23 classi di scuola secondaria di primo grado. Il progetto, ormai consolidato nel tempo, prevede degli incontri nelle classi seconde della scuola primaria e nelle terze della scuola secondaria di primo grado. Gli incontri sono pensati per stimolare curiosità e partecipazione, sviluppando nei ragazzi un senso di fiducia verso le forze dell’ordine e un comportamento responsabile sulle strade. “L’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale, da sempre sensibili alla promozione dei valori di buona convivenza civile, intendono continuare a organizzare attività in presenza che favoriscono la consapevolezza delle regole di circolazione stradale, soprattutto tra i giovani, che sono i futuri utenti della strada. La sicurezza stradale comincia con una corretta educazione sin dalla tenera età”- ha commentato l’assessore alle Politiche Giovanili Fabio Prelati.