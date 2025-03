Vittoria, la riforma sui medici di famiglia al centro di un confronto con la senatrice Ternullo

Attualità

L'incontro è stato animato dal segretario cittadino di Fi, Andrea La Rosa, e dal dottor Carmelo Insaudo

Il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa, e il dottor Carmelo Insaudo, medico generale e di famiglia, impegnato nel mondo del sindacato della Sanità provinciale iblea, ringraziano la senatrice Daniela Ternullo, nella qualità di componente della commissione nazionale Sanità, espressione di Fi, per il proficuo confronto avuto. La Rosa e Insaudo hanno prospettato i malumori che serpeggiano a vari livelli, soprattutto in ambito nazionale, da parte dei medici di famiglia, con riferimento alla nuova riforma sanitaria che contempla di includere gli stessi nelle case di comunità. L’argomento è vasto e importante per cui la stessa senatrice ha fornito la propria disponibilità per incontrare a breve l’associazione dei medici di famiglia (Fimmg) a Roma e assieme a loro affrontare la tematica sopra citata, cercando di dare delle risposte esaustive (nella foto da sinistra La Rosa, Ternullo e Insaudo).