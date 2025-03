Vittoria, La Rosa eletto per acclamazione segretario cittadino di Forza Italia

Politica

"Lavoriamo per creare un'alternativa all'attuale disastrosa gestione dell'amministrazione cittadina"

Andrea La Rosa eletto per acclamazione segretario cittadino di Forza Italia a Vittoria. Ieri l’appuntamento nella sede del partito. Numerose le presenze. C’erano, tra gli altri, la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo e il segretario provinciale Giancarlo Cugnata, oltre al consigliere comunale di Vittoria, Biagio Pelligra. Numerosi gli ospiti di rilievo, a cominciare dal senatore Salvo Sallemi, assieme al sindaco di Acate Gianfranco Fidone, al consigliere comunale di Ragusa Gaetano Mauro e al segretario regionale di Orizzonti Liberali, Salvo Liuzzo.