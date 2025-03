Vittoria, La Rosa (Fi): “Il sindaco ha perso la maggioranza non solo in consiglio, ma anche in città”

Politica

L'analisi del segretario comunale dei forzisti sulle ultime vicende di palazzo Iacono

“Non è costume di Forza Italia giudicare le scelte in casa d’altri e qualsiasi percorso merita rispetto se improntato alla crescita e allo stimolo del dibattito politico in città. Certo, se tutto questo non avesse avuto una ripercussione sulla tenuta della maggioranza, avremmo senz’altro potuto parlare d’altro. Ma riteniamo che il sindaco, visto quello che è successo, dovrebbe sentire l’esigenza di rimettere il proprio mandato, almeno per non essere “ricattabile”. Invece, da par suo, rilascia una serie di dichiarazioni che sul piano politico non dicono nulla e, anzi, da un lato asserisce di avere perso la maggioranza in consiglio e dall’altro manifesta la propria ferrea intenzione di non volere lasciare la carica ma, anzi, fa fuori un assessore dalla giunta. Improponibile”.