Vittoria, La Rosa (Fi) interviene sui Servizi sociali: “Che controlli ci sono nelle strutture sensibili della nostra città?”

Attualità

Il tema è stato rilanciato dopo gli episodi accaduti a Ragusa nei giorni scorsi

“Il nostro Comune è un ente in cui vigono collaborazioni e rapporti con diverse realtà che si occupano di sociale nelle sue diverse articolazioni così come la stessa materia impone. Ci chiediamo, però: ma il Municipio di Vittoria effettua l’attività ispettiva su eventuali irregolarità di tipo organizzativo, funzionale e sanitario per esempio in una casa di riposo o nelle varie cooperative sociali che operano nel nostro territorio? Visto che non sono state mai emanate ordinanze di sospensione temporanea delle attività in questione, evidentemente il settore gode di buona salute e di ciò siamo felici e soddisfatti. Ma vorremmo ricevere conforto, in proposito, da parte dell’amministrazione comunale con l’eventuale report sulle attività che hanno nel tempo intrattenuto specifici rapporti con cittadini e utenti chiamati a usufruire del servizio”.