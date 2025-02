Vittoria, La Rosa (Fi): “La rete viaria ridotta ai minimi termini”

Attualità

"Non è possibile continuare in questo modo. La città ha bisogno di risposte"

“Ritorno a occuparmi di un argomento molto delicato, quello della viabilità e della mancanza di manutenzione viaria in città. E lo faccio visto che ai nostri appelli nessuno risponde”. Così il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa (nella foto), che sottolinea come “di fronte all’evidenza, i nostri amministratori solo soliti rispondere eventualmente con l’offesa. Ma questa è storia che i nostri concittadini conoscono molto bene. Purtroppo – continua La Rosa – non possiamo far altro (speriamo sinceramente di no, ma è questa la situazione) che attendere l’ennesimo incidente causato dalle centinaia e centinaia di buche presenti lungo la rete viaria e rispetto a cui il sindaco Aiello non fa nulla. Che facciamo, sindaco? Non si rende conto che questa situazione sta dando vita a un disastro di vaste proporzioni? Visto che il suo assessore è di fatto assente, le ricordo che in questi anni le manutenzioni stradali necessarie sono rimaste tralasciate o totalmente abbandonate, cosicché l’intera rete dell’area urbana risulta oggi fatiscente e compromessa con notevoli difficoltà per il movimento veicolare e la insorgenza di gravi pericoli per la incolumità dei cittadini”.