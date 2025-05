Vittoria, La Rosa: “Intere zone della città sono abbandonate”

Attualità

Riflettori puntati sul quartiere Forcone

“Il quartiere Forcone, piazza Bellini e altre zone urbane abbandonate per intero”. Questo il senso della denuncia contenuta in un video diffuso in queste ore sui social dal segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa (nella foto). “Nel caso in questione – spiega La Rosa – descriviamo le contraddizioni di un quartiere popolare da sempre abbandonato e non amministrato. Parliamo di problemi di sicurezza, verde pubblico, parcheggi, viabilità, manto stradale dissestato. Insomma, lo ribadiamo, quest’area è totalmente lasciata all’incuria. I disagi non si contano. I campetti sportivi che sorgono a pochi metri da qui sono abbandonati. Da anni, sono soltanto un ricordo di quello che furono. Quindi, che cosa si aspetta? Quando si concretizzerà una vera azione amministrativa? Quando vedremo un assessore di questa giunta davvero al lavoro?”.