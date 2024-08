Vittoria, la salma di Kevin Nicosia in attesa dell’esame autoptico

Attualità

La ragazza alla guida dell'auto non aveva assunto sostanze alcoliche o stupefacenti come accertato dai controlli sanitari

Dopo l’incidente mortale in cui ha perso la vita il 18enne Kevin Nicosia, i due veicoli sono stati sequestrati. La salma era stata trasferita all’obitorio a disposizione della Procura di Ragusa (titolare delle indagini il sostituto procuratore Ottavia Piccolo) in attesa del probabile esame autoptico, atto non ancora disposto ufficialmente. La ragazza alla guida dell’auto non aveva assunto sostanze alcoliche o stupefacenti come accertato dai controlli sanitari a cui è stata sottoposta. E’ stata denunciata a piede libero per omicidio stradale. Ad assisterla ha nominato l’avvocato Giovanni Mangione.

