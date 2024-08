Vittoria, la salma di Nicole Lorefice non arriverà prima di una settimana

Attualità

Il rientro è previsto per il 22. La giovane 19enne è rimasta vittima di un incidente in Grecia

Dovrebbe arrivare in Italia giovedì 22 agosto la salma di Nicole Lorefice (nella foto), la giovane estetista vittoriese di 19 anni che ha perso la vita in un incidente stradale registratosi a Rodi, in Grecia, mentre era in vacanza con il fidanzato e gli amici. I funerali, poi, dovrebbero svolgersi nella giornata di sabato. A rallentare l’iter sia l’autopsia disposta dalle autorità greche per cercare di conoscere le cause della morte sia la chiusura, nella giornata di ieri, del consolato italiano.