Vittoria, la scuola Caruano presa di nuovo di mira dai ladri

Cronaca

Fratelli d'Italia a muso duro: "Inaccettabile che i nostri ragazzi e le loro famiglie debbano affrontare situazioni del genere"

Il consigliere di Fratelli d’Italia di Vittoria Alfredo Vinciguerra esprime il proprio profondo rammarico per il furto avvenuto presso la scuola Caruano. Nei giorni di festività pasquali infatti i ladri hanno preso di mira l’istituto rubando attrezzatura varia.Purtroppo, questo non è il primo episodio di questo tipo che si verifica nell’istituto ed è un grave danno per tutta la comunità scolastica.

“È inaccettabile che i nostri ragazzi e le loro famiglie debbano affrontare situazioni del genere”, dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia.

“Chiediamo con forza all’amministrazione comunale di intervenire con urgenza per garantire la sicurezza della scuola e dell’intero quartiere. Il furto ha causato gravi danni, sottraendo risorse preziose destinate all’istruzione e al benessere degli studenti. Fratelli d’Italia ritiene inaccettabile che episodi simili possano ripetersi e chiede al Comune di adottare misure concrete per prevenire episodi analoghi e tutelare il diritto allo studio”.