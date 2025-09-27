Vittoria, la vittima del sequestro: “Io, tenuto in un casolare di campagna. Ma non so dove”

Attualità

Le indagini delle forze dell'ordine stanno proseguendo per cercare di definire i contorni della vicenda

Il giovane Gaetano è stato ascoltato in commissariato fino alle tre di notte. Assieme a lui anche quattro suoi amici. Il diciassettenne avrebbe spiegato di essere stato tenuto in un casolare di campagna. Anche se non ha saputo specificare dove. Al vaglio degli inquirenti anche un video che avrebbe ripreso il commando dopo l’azione di estrazione effettuata giovedì sera. E’ stata una telecamera di sorveglianza di una villetta della zona ad avere immortalato le due Panda, una bianca, l’altra nera, mentre sfrecciano verso la statale che conduce a Gela, Comiso e Catania. Le indagini della procura di Ragusa cercheranno di rispondere anche a questi interrogativi.

