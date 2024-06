Vittoria, l’appello per la pace della diocesi di Ragusa al presidente della Repubblica

Attualità

Il vescovo La Placa: "Domandiamo al Signore che cessi subito ogni violenza"

Un appello per la Pace è stato inviato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dalla Diocesi di Ragusa al termine di una veglia di preghiera tenutasi nei giorni scorsi a Vittoria in occasione della festa di San Giovanni Battista. “Accendiamo la Pace” è stato il tema dell’incontro di preghiera, guidato dal vescovo monsignor Giuseppe La Placa e animato dall’Azione Cattolica diocesana, si è aperta con l’accensione del cero della pace. «Con quanti vogliono che tacciano le armi, invochiamo – ha detto il vescovo – l’infinita misericordia del Padre, domandando al Signore che cessi subito ogni violenza ed inizi un tempo nuovo, di pace e di resurrezione». E poi, con riferimento al Precursore: «Grida o Battista, ancora in mezzo a noi, come un tempo nel deserto. Grida ancora tra noi a voce più alta: noi grideremo, se tu griderai».

Al termine un appello accorato è stato inviato al Presidente della Repubblica, indirizzando al Quirinale centinaia di cartoline colorate nelle quali si richiama l’art. 11 della Costituzione Italiana nelle quali Mattarella viene esortato a proseguire il gravoso impegno per la pace verso ogni Nazione ed Istituzione internazionale.