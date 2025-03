Vittoria, le auto e le moto storiche del Veteran in mostra statica a piazza del Popolo

Attualità

Riuscito il secondo appuntamento con "Veicoli storici negli Iblei"

Anche questa volta l’appuntamento con “Veicoli storici negli Iblei”, il secondo della serie, è riuscito a menadito. E’ stata piazza del Popolo, a Vittoria, a fare da splendida cornice, domenica scorsa, all’iniziativa promossa dal Veteran car club ibleo che, in questo modo, vuole continuare a promuovere la passione per auto e moto d’epoca.

Sono state circa quaranta le vetture storiche in mostra statica, molte anche le due ruote d’antan che si sono unite all’appuntamento e che hanno, in qualche modo, contribuito a renderlo ancora più significativo. E’ stato il sindaco, l’on. Francesco Aiello, a salutare i partecipanti all’evento. Dopo avere ricevuto il gagliardetto del Veteran, dalle mani del presidente Antonino Provenzale, il primo cittadino ha accompagnato i presenti a visitare il teatro Vittoria Colonna che, per l’occasione, è stato appositamente aperto. Inoltre, l’on. Aiello ha intrattenuto gli animatori della mostra statica con alcuni aneddoti sulla storia della città, dando vita a una mattina densa di cultura, partecipazione e passione. Ancora una volta, così come già era stato per l’appuntamento di Chiaramonte, l’iniziativa è riuscita e si sta già pensando a programmare la prossima visto che queste manifestazioni hanno una cadenza pressoché mensile.

