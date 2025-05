Vittoria, le minacce all’ambientalista Zingaro. Anche il sindaco Aiello manifesta solidarietà

Attualità

"Il discorso delle ecomafie presenti pure sul nostro territorio non deve essere preso sottogamba"

“Le minacce a Riccardo Zingaro (nella foto), l’ambientalista di Acate che stava documentando con un video uno dei tanti disastri ambientali nei territori, hanno acceso un faro sul fenomeno che già era posto sotto attenzione. Chi va a scaricare rifiuti, e, in alcune occasioni li brucia, immettendo nell’aria quantità enormi di fumi inquinanti, pretenderebbe persino di potere continuare a fare questo lavoro “sporco” senza che nessuno lo contrasti”. Lo dice il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello.