Vittoria, le problematiche cittadine al centro della riunione della segreteria locale di Forza Italia

Attualità

In fase di costituzioni quattro dipartimenti per meglio monitorare le questioni ancora aperte

La segreteria cittadina di Forza Italia a Vittoria si è riunita ieri sera animando un incontro caratterizzato da entusiasmo e operatività. Messe in luce le priorità sui temi locali oltre che sulle diverse iniziative in programma. I lavori sono stati condotti dal segretario cittadino Andrea La Rosa e dal consigliere comunale Biagio Pelligra. E’ stato spiegato, inoltre, che a giorni saranno nominati i responsabili dei dipartimenti riguardanti Giovani, Donne, Senior e Attività produttive. Si tratterà di persone di qualità che avranno un unico obiettivo, fare crescere un partito che si identifica sempre più come un partito liberale, aperto e riformista.