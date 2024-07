Vittoria, le salme di Mariam e Sameh tumulate nel cimitero di Gafsa in Tunisia

Attualità

Sono madre e figlia rimaste uccise in seguito alla tragedia dei giorni scorsi

Gafsa non ha dormito l’altro ieri notte, la famiglia di Mariam Sassi e Sameh Zaouali (nella foto) ne attendeva le salme e anche gli amici, i vicini. Il quartiere dove vivono le famiglie di Kamal Zaouali e di Mariam Sassi attendeva di poter dare l’ultimo saluto alla moglie e alla figlia di Kamal. Un caldo afoso ha reso la notte ancora più dura. È un familiare a comunicarci da Gafsa che, ieri mattina, si sono tenuti i funerali e a raccontarci della tormentata notte, di caldo e dolore, che ha preceduto le esequie. «Buongiorno – ha scritto ieri mattina -, ieri non abbiamo dormito. Faceva molto caldo e aspettavamo l’arrivo dei corpi di Mariam e Sameh». Sono arrivate intorno all’una e mezza di notte. I parenti delle famiglie paterne e materne, amici e vicini di casa si sono riversati in gran numero nella casa di Kamal nel quartiere di Al-Sorour a Gafsa. Mariam e Sameh sono state trasferite, nella mattinata, circa alle dieci del mattino, nel cimitero del quartiere di Al-Nour, dove i presenti hanno pregato per loro e lì sono state sepolte. «La tristezza – prosegue – ha travolto tutti e il rammarico era evidente sui nostri volti. Chiunque sia genitore ha iniziato a percepire il pericolo e i rischi delle dipendenze per le nuove generazioni, tra gli avvertimenti sulla diffusione della droga tra i giovani e gli studenti. Possa Allah avere pietà di Mariam e Sameh e concedere pazienza e conforto alle loro famiglie e ai loro cari».

Kamal e Mariam sognavano l’Italia e qui erano venuti per far nascere e crescere le loro figlie Oumaima, Sameh e Ibtisem, e Wajidi. Adesso che Mariam e Sameh non ci sono più, la grande speranza è che i progressi fatti, in termini di ripresa dalle ustioni, da Kamal e Oumaima permettano loro di poter riabbracciare Ibtisem al più presto. Lei, dotata di una capacità d’animo fuori dal comune, ha trovato e troverà nell’amore per suo padre e sua sorella Oumaima la forza per affrontare una tragedia immane.