Vittoria, l’ex assessore Cannizzo: “Temevo di non farcela, è come se fossi risorto”

L'incidente stradale del 4 luglio dello scorso anno gli ha cambiato la vita. Ecco il suo racconto

La passione di un cuore impavido non si spegne neanche anche in presenza di limiti insormontabili. La frase «voglio tornare a guidare la moto», Francesco Cannizzo, 52 anni, insegnante e baby pensionato per una disavventura motociclistica, se la ripete da quando è tornato dall’aldilà in seguito al drammatico incidente del 4 luglio 2024, avvenuto sulla strada per Zafaglione, nei pressi del villaggio Stella, alle porte di Scoglitti.Francesco Cannizzo (nella foto con la sua moto), sposato e padre di due figli, Emanuele e Giuseppe, 19 e 23 anni, nella vita è resuscitato due volte. La prima, da una vicenda processuale subita per un abbaglio investigativo nell’inchiesta “Exit poll” (era stato assessore nella Giunta dell’ex sindaco Giuseppe Nicosia: tutti gli imputati assolti con formula piena dopo 7 anni di udienze giudiziarie); la seconda volta dall’ospedale “Cannizzaro” di Catania dove è stato ricoverato in prognosi riservata per lo scontro frontale con un altro centauro, che gli ha lasciato il braccio sinistro completamente immobile.-Francesco, bentornato tra noi. Cosa ricorda di quel drammatico giorno?«Quando ho ripreso coscienza ho rivisto il fotogramma del centauro in direzione opposta che mi ha centrato sul lato sinistro a forte velocità. Ero quasi fermo, incolonnato dietro un camion, se fossi stato 5 centimetri più a destra non m’avrebbe preso».-Poi cos’è successo?«Le prime cure a Vittoria, in giornata stessa il trasferimento al Cannizzaro di Catania. Devo ringraziare l’équipe del dott. Comitini, poi il chirurgo plastico e quello vascolare che mi hanno ricostruito il braccio e l’avambraccio sinistro. Ricordo che in nottata perdevo sangue, poi il nulla. Ho avuto versamenti pleurico polmonare e drenaggi per 15 giorni. Sono rimasto lì 22 giorni con paralisi totale del corpo. Col rischio di passare il resto della vita in sedia a rotelle. Poi ho iniziato la riabilitazione spinale a letto. La mano destra si è ripresa, la sinistra no».-Cos’ha pensato quando guardava il soffitto dell’ospedale?«Cose brutte, non mi vergogno a dirlo. Durante la sofferenza ho detto a voce alta “fatemi una puntura definitiva”. Mia moglie mi ha guardato terrorizzata. Poi la sera quando mi ha telefonato da casa l’ho tranquillizzata, le ho detto che “sono vivo e devo reagire”».Lei ha girato l’Europa in moto, possibile quello scontro su una stradina secondaria?«Chi guida la moto deve capire che ha un mezzo a due ruote. Io ero quasi fermo a 30 km orari».-Che rapporto ora con la moto?«Intanto riesco a guidare la macchina con una patente speciale. Sto già cercando la moto a 3 ruote, perché la guidano anche quelli in sedia a rotelle. Voglio tornare a viaggiare con mia moglie come prima. La moto è senso di libertà e godimento di paesaggi meravigliosi».-Siamo alle porte dell’estate e le due ruote impazzano già. Gli incoscienti sfrecciano e sgommano sprezzanti del pericolo. Dopo un’esperienza del genere cosa raccomanda?«Basta solo rispettare il codice della strada. Sgommare e sorpassare a destra è un pericolo per tutti. A chi guida in questo modo ritirerei la patente a vita. Accendete la lampadina che avete in testa, ricordatevi che siete su due ruote. Io mi sono salvato perché avevo il casco allacciato bene. In Normandia le macchine lasciano lo spazio al centro per fare passare i motociclisti».

