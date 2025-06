Vittoria, lite notturna in piazza del Popolo

Cronaca

L'episodio è ancora tutto da decifrare. La denuncia del sindaco Aiello

Rissa questa notte in piazza del Popolo a Vittoria. Intorno all’1,30 è arrivata una chiamata ai carabinieri per segnalare una violenta lite che si stava verificando proprio in quei momenti. Sembrerebbe che a prendere parte alla lite sia stato un gruppo molto numeroso di persone. I militari dell’Arma sono arrivati rapidamente sul posto ma non hanno trovato nessuno. Sarebbero però in possesso di alcuni video delle telecamere della zona e i responsabili potrebbero essere presto assicurati alla giustizia. Anche il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, stamani ha denunciato l’accaduto attraverso un post pubblico su Facebook.

