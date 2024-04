Vittoria, l’on. Faraone in visita al Centro medico sociale neuromotulesi

Attualità

E' stato accompagnato dalla consigliera comunale Sara Siggia

“Insieme all’onorevole Davide Faraone siamo stati in visita al Centro medico sociale neuromotulesi, a Vittoria, grazie all’invito di Luigi Piccione, presidente del Cmsn Vittoria, Ragusa e Modica, del neuropsichiatra infantile Giovanni Vaccaro e del coordinatore pedagogista Bruno Di Stefano”. Lo dice la consigliera comunale di Italia Viva Vittoria, Sara Siggia, componente del coordinamento regonale di Iv Sicilia, la quale aggiunge: “Grazie al decreto sostenuto e voluto fortemente da Davide Faraone che prevede che ogni Azienda sanitaria locale sia tenuta a destinare lo 0,1 per cento delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete integrata di servizi per l’autismo, oggi possiamo dire che dallo 0,1 per cento si è passato allo 0,3. Resta un fattore, però, che va approfondito e che preoccupa. E cioè l’aumento dei casi di autismo. Oggi, sono molti di più i bambini alle prese con uno disturbo dello spettro autistico. Quindi, una riflessione va fatta. Perché sta accadendo tutto ciò? Quali sono le ragioni? Le famiglie vanno aiutate e sostenute ogni giorno, anche con una parola di conforto. Abbiamo rivolto i nostri complimenti a chi ogni giorno si spende in questa struttura, nuova e con una eccellente equipe di giovani”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA