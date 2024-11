Vittoria, l’Ugl: “Mancata liquidazione della turnazione effettuata dagli agenti della polizia locale”

Attualità

Gentile: "I problemi legati all'esiguità del personale si riverberano anche sull'erogazione economica del dovuto"

Daniele Gentile, Rsu-Ugl al Comune di Vittoria e ispettore principale della Polizia Municipale Ipparina con la nota protocollo generale n.50751 dell’11 novembre 2024 indirizzata al dirigente pro tempore per delega di funzioni dirigenziali, commissario Filippo Pancrazi, al primo cittadino, Francesco Aiello ed alla segretaria generale del Comune di Vittoria, Anna Maria Carugno denuncia la mancata liquidazione della “turnazione” effettuata dal personale di polizia municipale nei mesi di ottobre e di novembre.

Dichiara Daniele Gentile: “Quel che nel caso in specie rende più grave questa mancata liquidazione è che non avviene per un problema economico dell’ente ma solo perché nell’ufficio della direzione di Pm che doveva predisporre l’atto da circa due mesi opera una sola unità, un collega che, oltre ad essere gravato da un immane carico di lavoro legato proprio alla gestione dell’ufficio servizi (ufficio che in passato è arrivato ad essere composto da ben cinque unità) con grande professionalità e senso del dovere, non si sottrae (ne viene sottratto) allo svolgimento dei compiti esterni propri dell’agente di polizia municipale”.

Ed ancora: “In questi due mesi nulla è stato fatto per implementare l’organico di quell’ufficio, solo il 5 novembre è stato pubblicato un interpello interno rivolto al solo personale amministrativo e, oggi, 11.11.2024 sarà distaccata una collega, tempi che non tengono conto delle esigenze dell’ufficio stipendi e che, pertanto lasciano preludere ad un ennesimo slittamento, il personale avrà così un ulteriore danno dall’applicazione delle aliquote maggiorate che scatteranno sulla busta paga di dicembre erodendo gravemente il già magro guadagno”.