Vittoria, l’ultimo saluto a Mariam e Sameh

Attualità

Una preghiera con il rito musulmano ha benedetto le due bare al cimitero comunale

Si è tenuto questa mattina l’ultimo saluto a Mariam Sassi e Sameh Zaouali a Vittoria. Un momento straziante tenuto dall’imam Habib Trabelsi della moschea ‘Ar-Rahman’ di Comiso in presenza di Ibtisem Zaouali, dell’assessore ai Servizi sociali e all’Istruzione Francesca Corbino, della dirigente dell’istituto Mazzini di Vittoria Emma Barrera, della docente di italiano prof.ssa Margherita Donzella di Oumaima Zaouali.

Presenti tanti amici e amiche della famiglia Zaouali. Una preghiera con il rito musulmano ha benedetto le due bare nella commozione di tutti. Adesso partiranno per Roma, domani da Roma a Tunisi.

Un rito composto e immensamente struggente. Adesso c’è da sostenere Ibtisem, l’amministrazione e l’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Vittoria la stanno sostenendo logisticamente per trovare un’abitazione per lei e per il padre e la sorella quando questi potranno essere dimessi.

Ibtisem deve recuperare le sue cose a Berlino dove si trovava in Erasmus quando è dovuta tornare dopo la tragedia. Si sarebbe dovuta laureare in Scienze delle Comunicazione questa estate.

Oumaima voleva iscriversi in Lingue Straniere dopo la maturità.

Tutta la comunità di Vittoria e non solo si è stretta attorno a questa famiglia.

I compagni di classe di Oumaima vanno a trovarla a Catania per farle sentire la loro presenza, le inviano i propri saluti grazie alla prof.ssa Donzella, attraverso la sorella Ibtisem le mandano video e audio di conforto.