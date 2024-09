Vittoria, martedì pomeriggio l’incarico per l’autopsia di Kevin Nicosia

Cronaca

E' il 18enne rimasto vittima dell'incidente mortale di martedì scorso sulla strada per Acate all'altezza dell'incrocio con la circonvallazione

Sarà conferito martedì pomeriggio al medico legale Francesco Coco e al tossicologo Pietro Zuccarello l’incarico per l’autopsia sul corpo del diciottenne vittoriese Kevin Nicosia (nella foto) rimasto vittima dell’incidente stradale che si è registrato martedì intorno alla mezzanotte sulla strada Vittoria-Acate all’altezza dell’incrocio con la circonvallazione di Vittoria.

Il ragazzo si trovava a bordo della sua moto Nacional Motor Gpr 50 Racing che si è scontrata con una Lancia Y condotta da una ragazza di 28 anni, nata a Vittoria ma residente a Comiso. I genitori del ragazzo hanno nominato il loro consulente di parte, il medico legale Giuseppe Algieri. La donna indagata, difesa dall’avvocato Giovanni Mangione, si riserva di nominare il suo consulente. La salma di Kevin Nicosia si trova all’obitorio in attesa dell’esame autoptico. La famiglia Nicosia ha nominato come difensore l’avvocato Salvatore Carpino. La ragazza alla guida dell’auto non aveva assunto sostanze alcoliche o stupefacenti come accertato dai controlli sanitari. E’ stata denunciata a piede libero per omicidio stradale. Le indagini della polizia locale di Vittoria sono dirette dal pubblico ministero Ottavia Polipo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA