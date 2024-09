Vittoria, maxirissa tra migranti. Uno tra questi ferito in maniera grave

Cronaca

Dopo il caso di Santa Croce Camerina, un altro caso analogo si è verificato nella città ipparina

Un altro gravissimo episodio di sangue, dopo quello accaduto a Santa Croce Camerina, dove un tunisino di 21 anni è stato accoltellato a morte dopo una lite con un connazionale, si è verificato, sempre ieri sera, a Vittoria. Stando alle prime ricostruzioni, nel corso di una maxirissa sempre tra extracomunitari armati di coltello, uno di questi sarebbe stato ferito in maniera molto grave. Le forze dell’ordine, già da stanotte, sono alla ricerca dei responsabili. Gli osservatori evidenziano come il problema principale che scatena questi atti di estrema violenza, a Santa Croce così come a Vittoria dove la presenza dei migranti ha una incidenza rilevante, potrebbe essere l’abuso di alcol.

