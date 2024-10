Vittoria mercati, cambia tutto nel giro di 24 ore: Statelli nuovo presidenti, Di Modica e Melfi sostituiscono Traina e Cilia

Attualità

Il rifiuto è stato motivato da impegni professionali

Vincenzo Statelli dottore commercialista è il presidente della Vittoria Mercati. La nuova nomina del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Mercato Srl, è avvenuta questa mattina nella Sala degli Specchi “Ubaldo Balloni” di Palazzo Iacono. Del Consiglio di Amministrazione fanno parte l’avvocato civilista Sergio Di Modica e il dottore ingegnere Giovanni Melfi consulente informatico. Il nuovo CdA sarà responsabile della gestione e dello sviluppo delle attività delle fiere, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti e promuovere lo sviluppo economico locale.Di Modica e Melfi subentrano al posto di Salvatore Traina e Rosario Cilia che hanno rifiutato per impegni professionali.“Con la nomina del nuovo CdA, intendiamo dare un forte impulso al rilancio delle nostre fiere. Crediamo fermamente che una gestione efficiente e trasparente sia fondamentale per garantire la prosperità del territorio. Confidiamo nel lavoro del nuovo Consiglio di Amministrazione per raggiungere questi obiettivi. La scelta è ricaduta su professionisti con grande esperienza e competenza, che sapranno guidare le fiere verso una crescita sostenibile e inclusiva”- ha commentato il Sindaco Francesco Aiello.Alessandro Speranza, Consigliere comunale, delegato del Sindaco per lo Sviluppo economico, mercati ed eventi fieristici lavorerà a financo del nuovo CdA.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA