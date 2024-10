Vittoria mercati, Diquattro rassegna le dimissioni

Attualità

Paga lo scotto dei nuovi accordi in seno alla maggioranza. Il suo operato bocciato su tutti i fronti

Carmelo Diquattro (nella foto) non è più il presidente della Vittoria mercati. Ha rassegnato le dimissioni dell’incarico, evidentemente su spinta del primo cittadino di Vittoria. Esponente del partito socialista, Diquattro era stato nominato alla guida della società che gestisce anche le fiere dell’ex Emaia dopo l’insediamento dell’attuale sindaco Francesco Aiello. Da un anno, in realtà, si parla con insistenza della possibilità di un cambio della guardia alla guida della Vittoria mercati che rientrerebbe nell’ambito di nuovi accordi all’interno della maggioranza. Una maggioranza che, dopo qualche tentennamento di troppo, adesso sembra essersi rinsaldata nuovamente. A fare le spese di questa ritrovata compattezza è stato proprio Diquattro il cui operato sembra essere stato bocciato, in aula, su tutti i fronti: oltre che dalla maggioranza anche dalla minoranza, com’era evidente che fosse.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA