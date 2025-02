Vittoria, mercato ortofrutticolo: l’associazione esprime soddisfazione per l’adozione dell’ordinanza comunale contro i “tappi”

Attualità

Un fenomeno pesante che ha condizionato l'attività della struttura negli ultimi anni

L’Associazione concessionari ortomercato Vittoria esprime grande soddisfazione per l’adozione dell’ordinanza sindacale n. 11 del 5 febbraio 2025. “Il provvedimento adottato dal sindaco del Comune di Vittoria – è scritto in una nota Acov – è il frutto di un lavoro sinergico tra associazione dei concessionari, ente locale e Vittoria Mercati e lancia un messaggio chiarissimo, indirizzato a tutti gli operatori di mercato, senza distinzione alcuna, che è quello del rispetto delle regole di correttezza e lealtà nelle operazioni commerciali. Il fenomeno dei “tappi” al mercato ha a lungo minato la credibilità del Mercato di Vittoria ed ha creato danni incommensurabili ai concessionari e, di riflesso, a tutto l’indotto”.