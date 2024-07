Vittoria: movida, sicurezza urbana e viabilità al centro del confronto tra Confcommercio e amministrazione comunale

Attualità

In primo piano un importante momento di dialogo tra le parti mirato a creare una visione condivisa per il futuro

Confcommercio sezionale Vittoria a confronto con l’Amministrazione comunale. La Giunta era rappresentata dal sindaco Francesco Aiello e da vari assessori. C’era anche il comandante della polizia locale, Giampaolo Monaca. Per l’associazione di categoria, invece, erano presenti il presidente sezionale, Gregorio Lenzo, il vice, Salvatore Guastella, e Mario Olivetta, componente del direttivo. L’incontro è servito per affrontare numerosi temi rilevanti per lo sviluppo di Scoglitti e Vittoria, con un’attenzione particolare a questioni cruciali come sicurezza urbana, viabilità, zone blu e movida. L’obiettivo principale resta sempre quello di individuare soluzioni condivise per migliorare la qualità della vita e favorire il benessere degli operatori economici e dei cittadini. Tra i principali argomenti trattati quello della sicurezza urbana.