Vittoria, Mpsi si schiera al fianco di Marco Falcone e di Forza Italia

Oggi un'assemblea pubblica alla sala Avis sancirà il patto politico

Il Movimento politico Sviluppo Ibleo si schiera al fianco di Marco Falcone e di Forza Italia in vista delle Europee di giugno. Oggi a Vittoria (sala Avis, ore 18) un’assemblea pubblica sancirà il patto politico fra l’assessore regionale all’Economia, in corsa per un seggio a Bruxelles nel partito guidato da Antonio Tajani, e il movimento nato nel Ragusano su iniziativa di Andrea La Rosa (nella foto con Falcone), attivo da due decenni e notevolmente radicato sul territorio. Parteciperà all’incontro il consigliere comunale vittoriese Biagio Pelligra.