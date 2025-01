Vittoria, muore a 27 anni per un malore. Città sgomenta

Attualità

Lavorava come banconista in un bar. I funerali domani a San Domenico Savio

La notizia della morte di Alessia Incardona ha oggi sconvolto la città di Vittoria.

La giovane, 27 anni, è morta per un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. In città era nota in quanto lavorava come banconista in un bar. Da qualche tempo era andata a convivere con il fidanzato.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che hanno riempito la pagina Facebook della giovane, descritta da tutti come gentile e solare. I funerali si svolgeranno domani 10 gennaio nella chiesa di San Domenico Savio alle 15.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA