Vittoria, muore in Toscana un 59enne originario di Scoglitti

Cronaca

Viveva da alcuni anni a Firenze e lavorava in una delle aziende del cotto a Impruneta

E’ morto ieri mattina all’alba a Strada in Chianti sulla regionale 222 “Chiantigiana”, Vincenzo Nicosia (nella foto), 59 anni, originario di Scoglitti.

Nicosia viveva da alcuni anni a Firenze con la famiglia e lavorava in una delle aziende del cotto a Impruneta. Secondo quanto ricostruito dalla polizia dell’Unione del Chianti, l’uomo stava andando a lavorare. Come spesso faceva, arrivato alla Martellina si era fermato a fare colazione in un bar del posto, ma appena uscito, mentre attraversava la strada per recarsi al parcheggio, è stato investito da un’auto alla cui guida si trovava un 80enne che dopo l’incidente si è sentito male. Probabilmente l’urto con la vettura non era stato mortale, ma il colpo ha sbalzato Nicosia al centro della strada dove è finito sul cofano di una seconda vettura che procedeva verso Strada in Chianti.

