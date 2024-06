Vittoria, dà fuoco alla casa dopo una lite: muore la madre, ustionati il padre e due bimbi, arrestato un trentenne

Lite in famiglia

Ricoverati in gravi condizioni il padre, al Giovanni Paolo II di Ragusa, e due bimbi, al Cannizzaro di Catania

Si aggrava il bilancio dei fatti accaduti nel corso della notte a Vittoria, al quartiere San Giovanni, in piazza Trinità. E’ morta Mariem Sassi di 55 anni, la madre del giovane tunisino, che ha incendiato la casa e ha cosparso di benzina i genitori e i familiari. Il padre è in gravissime condizioni, ricoverato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Due bambini sono ricoverati al Cannizzaro di Catania, trasportati con l’elisoccorso nel nosocomio etneo. Il rogo è stato appiccato utilizzando una torcia con uno straccio imbevuto di liquido infiammabile.