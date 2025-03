Vittoria, muore un 26enne lungo lo Stradale Alcerito

Cronaca

Ha avuto la peggio il conducente di un furgoncino che si è scontrato con un autocarro

E’ morto il ferito in gravi condizioni incappato, questa mattina, in un tragico incidente lungo lo Stradale Alcerito. Sul posto per i rilievi di rito la polizia municipale di Vittoria. A scontrarsi, un furgoncino Peugeot e un camion. Ad avere la peggio il conducente del furgoncino, un vittoriese di 26 anni. Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti. E’ l’ennesimo incidente mortale che si verifica in zona.

