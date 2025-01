Vittoria, muore Valentino Di Bona. Indagini in corso

Cronaca

Le cause del decesso sono tutte da chiarire. Il 40enne è spirato dopo il ricovero in ospedale

Cordoglio nella città di Vittoria per la prematura scomparsa di Valentino Di Bona (nella foto), 40 anni, appartenente a una nota famiglia di operatori commerciali del territorio. L’uomo, che lascia moglie e figli, a quanto risulta dalle prime informazioni, sarebbe stato portato in ospedale durante la notte di San Silvestro e subito le sue condizioni sarebbero apparse gravi. I sanitari del Guzzardi hanno tentato un intervento ma quando sono intervenuti le condizioni del 40enne sono risultate molto più critiche di quanto era emerso in un primo momento. Per cui non c’è stato nulla da fare e Di Bona è spirato nel pomeriggio di oggi. Della circostanza sarebbero state informate le forze dell’ordine che stanno indagando per cercare di capire cosa ci sia dietro il decesso in questione.

