Vittoria, nasce “Granaio culturale”

E' un progetto culturale innovativo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 10 e i 17 anni

“Granaio Culturale” è un progetto innovativo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 10 e i 17 anni, nato per contrastare la dispersione scolastica e il disagio giovanile attraverso la creazione del primo centro aggregativo per minori della città.

Il progetto, avviato dal Comune di Vittoria in collaborazione con il Terzo Settore è finanziato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato sociale, volto a costruire un’alleanza educativa stabile e inclusiva.

Il Comune, tra i promotori dell’iniziativa, ha messo a disposizione gli spazi e si è attivamente impegnato per l’individuazione e il coinvolgimento diretto dei minori più fragili.

Il Comune, infatti, svolgerà un ruolo strategico nella segnalazione di situazioni di disagio scolastico, familiare o sociale, affinché questi ragazzi possano essere presi in carico dal progetto. Un lavoro che sarà svolto in stretta sinergia con i servizi sociali, gli educatori comunali e le scuole del territorio, che rappresentano un presidio fondamentale per l’intercettazione tempestiva dei bisogni. Una volta coinvolti, i ragazzi avranno accesso a percorsi di supporto scolastico personalizzato, attività laboratoriali, esperienze educative ed extrascolastiche pensate per valorizzare i loro talenti, rafforzare le competenze trasversali e favorire l’inclusione.

Il granaio sorgerà nel cuore del centro storico, negli spazi degli ex Magazzini del Conte in Piazza Henriquez, e offrirà ai giovani un luogo aperto, dinamico e inclusivo, dove coltivare relazioni, talenti e competenze.

Il progetto sarà attivo fino al 2027 e proporrà una serie di attività tra le quali laboratori di parkour, street art, musica, teatro, videomaking, percorsi di orientamento ed attività dedicate alle famiglie che prenderanno il via in estate e saranno totalmente gratuite.

Accanto al Comune, il progetto poggia su una rete solida e multidisciplinare di partner, tutti attivi nei settori dell’educazione, del sociale e della cultura:

• Fo.Co. Società Cooperativa Sociale Onlus

• Cooperativa Sociale “Koinè”

• Sonora – Centro Formazione Musica

• Cooperativa Sociale “Metaeuropa”

• Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti”

• Cooperativa Sociale “Iride”

• CGIL

• Università degli Studi di Messina

• Cooperativa Sociale “Integrorienta”

• Associazione AUSER

• Istituto di Istruzione Superiore “Mazzini”

Il Granaio Culturale sarà un luogo di inclusione, partecipazione e rete, volto a generare nuove opportunità educative e sociali per il territorio, una casa per giovani, costruita con loro e per loro.