Vittoria, nasce un altro faro di Controcorrente

Politica

La presentazione ieri pomeriggio con la presenza dell'on. Ismaele La Vardera. Guardiano del faro sarà Saro Firullo

Controcorrente cresce ancora in provincia di Ragusa. Inaugurato ieri pomeriggio un nuovo faro a Vittoria. Saro Firullo è il guardiano del faro. L’appuntamento, in un locale accanto alla basilica di San Giovanni Battista, si è tenuto alla presenza del leader del movimento, on. Ismaele La Vardera, di Saverio Buscemi, coordinatore regionale dei consiglieri comunali, e di Massimo Iannucci che, sin dalla prima ora, stanno operando per fare crescere Controcorrente a Ragusa e provincia. C’era anche Miguel Donegani, espressione del movimento “PeR”, vicino alle posizioni dell’on. La Vardera.