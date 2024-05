Vittoria, nasce una nuova realtà sportiva affiliata al Csen

Sport

Si occuperà di body building e di pesistica sotto la direzione di Giovanni Bennice

Una nuova realtà sportiva nasce a Vittoria. E’ l’associazione Natural Gym che si occupa di body building e fitness. Il taglio inaugurale del nastro nella sede di via Gaetano Di Modica 6E. Il titolare Giovanni Bennice ha dato ospitalità, per l’occasione, a un centinaio di persone che si sono congratulate con lo stesso per il via a questa nuova avventura in un campo in cui lo stesso Bennice si è ritagliato successi sportivi non da poco. Lo spazio in questione di 350 metri quadrati risulta ben arredato oltre a essere molto curato nei dettagli. Importanti anche le attrezzature presenti per la pesistica. Alla cerimonia è stato presente anche il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, che ha consegnato una targa a Bennice (nella foto sotto) per augurargli buon lavoro.