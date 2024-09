Vittoria, nessun disperso da cercare: interrotta ogni tipo di attività in contrada Colobria

Attualità

Si sarebbe trattato di un falso allarme. La segnalazione era arrivata ieri sera al 118 per delle persone che sarebbero rimaste ferite in un dirupo

Un pomeriggio e una notte di ricerche per tre ragazzi che sembravano dispersi nella Valle dell’Ippari in corrispondenza dell’area della Fiera Emaia, in contrada Colobria, hanno tenuti impegnati squadre dei Vigili del fuoco, volontari della Protezione civile, 118 e forze dell’ordine, in seguito a una segnalazione.

Ma questa mattina la svolta: le ricerche si sono interrotte dopo le attività di indagine che hanno permesso di disporre il rientro di tutti i soggetti istituzionali intervenuti in quanto non vi erano dispersi da cercare. Si sarebbe infatti trattato di un falso allarme.