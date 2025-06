Vittoria, non ci fu diffamazione a mezzo stampa nei confronti della triade commissariale

Attualità

Assolti il giornalista Di Natale, l'attuale sindaco Aiello e l'attuale assessore Campailla

Il giudice monocratico del Tribunale di Ragusa (nella foto il Palagiustizia), Gemma Occhipinti, dopo un processo durato oltre cinque anni e mezzo, avviato da una querela presentata dai membri della commissione straordinaria che all’epoca amministrava il Comune di Vittoria (Filippo Dispenza, Giovanna Termini, Gaetano D’Erba), ha assolto il giornalista Angelo Di Natale, direttore responsabile de La Prima Tv e autore di un commento editoriale oggetto del giudizio, dall’accusa di diffamazione a mezzo stampa “perché il fatto non costituisce reato”.