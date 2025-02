Vittoria, non si fermano all’alt. Arrestati un 25enne incensurato e un 50enne con precedenti in sella a uno scooter

Cronaca

L'inseguimento è durato una ventina di minuti

Dopo un inseguimento notturno per le vie cittadine, sono stati arrestati un cinquantenne con precedenti di polizia ed un venticinquenne incensurato, entrambi vittoriesi. La polizia di Stato contesta ai due la resistenza a pubblico ufficiale, il danneggiamento dell’auto di servizio e la detenzione di un coltello di genere vietato trovato addosso a uno di loro.Gli indagati viaggiavano a bordo di uno scooter di grossa cilindrata condotto dal più giovane. La polizia intorno alle due di notte ha intimato loro l’alt ma non si sono fermati. Dopo un inseguimento durato circa 20 minuti sono stati bloccati ed arrestati. Questa mattina sono comparsi davanti al Tribunale monocratico di Ragusa. Il giudice Vincenzo Ignaccolo ha convalidato gli arresti come richiesto dal pubblico ministero Silvia Giarrizzo, quindi, ha rimesso in libertà il venticinquenne, difeso dall’avvocato Matteo Anzalone, mentre ha imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria al cinquantenne, difeso dall’avvocato Saverio La Grua. Il processo per direttissima è stato aggiornato al 12 marzo in quanto i legali hanno chiesto i termini a difesa per studiare le mosse da compiere ed eventuali richieste di riti alternativi.

