Vittoria, nube tossica invade la città dopo un incendio in una discarica

L'episodio in contrada Fortuna ha riguardato una discarica abusiva contenente rifiuti di ogni genere

Intorno alle 12 di oggi, un vasto incendio si è sviluppato in contrada Fortuna, tra via del Tempio e via Artemisia, nella primissima periferia della città di Vittoria, nei pressi della Ss 115. Il rogo ha avuto origine in un luogo trasformato a discarica illegale situato in un terreno privato contenente rifiuti di ogni genere: plastici, edili, serricoli, ingombranti, urbani e guaine. La presenza di quest’ultimo materiale ha probabilmente contribuito a rendere il fumo sprigionato particolarmente denso e nero.