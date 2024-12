Vittoria, nuova stagione teatrale accolta con entusiasmo

Attualità

Il sindaco Aiello: "Un risultato straordinario che ci fa ben sperare per il futuro"

Grande successo per l’avvio della stagione teatrale 2025: la prevendita degli abbonamenti è stata accolta con grande entusiasmo, tanto che la platea è andata esaurita in poco meno di due ore dall’apertura del botteghino. Restano ancora disponibili alcuni palchi per chi desidera approfittare di questa occasione e vivere un’annata di spettacoli di alto livello.

La stagione teatrale 2025, infatti, si preannuncia ricca di eventi imperdibili, con spettacoli di grande qualità che porteranno sul palcoscenico artisti di fama nazionale; il successo della stagione è stato anticipato dalla prima fuori abbonamento, domenica 8 dicembre, con: Un sogno a Istanbul, di Alberto Bassetti, con Maximilian Nisi e Maddalena Crippa, Mario Incudine e Adriano Giraldi che hanno incantato il pubblico, registrando il tutto esaurito e riscuotendo applausi calorosi e unanimi consensi.